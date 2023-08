Afrikaanse Unie schorst Niger als lidstaat

De Afrikaanse Unie heeft in de nasleep van de coup in Niger besloten om dat land op te schorten als lid van haar instellingen. Dat heeft de Raad voor Vrede en veiligheid (PSC), een orgaan binnen de Unie, dinsdag bekendgemaakt. Niger wordt uitgesloten van alle activiteiten van de Unie “totdat de grondwettelijke orde in het land daadwerkelijk is hersteld”, aldus de PSC in een persbericht.