Opmerkelijk moment bij voorstelling AA Gent-aanwinsten: “Gandelman is een transfer van Hein”

Samuel Cardenas verraste de aanwezigen én de kijkers op de stream door plots te claimen dat de Israëlische middenvelder eigenlijk gekomen is louter omdat Hein Vanhaezebrouck hem wilde. Lees: de scouting stond niet helemaal achter de koop van Omri Gandelman – prijskaartje 2,3 miljoen – en dat in tegenstelling tot Archie Brown, wél aangebracht door Cardenas. In november zelfs al. Daarover uitweiden vond Cardenas geen punt. “Archie heeft duidelijk kwaliteiten: een echte atleet maar hij kan ook dribbelen en hij beschikt over een voorzet met links en rechts. Hij is ideaal voor de rol van wingback maar kan ook centraal achterin spelen.”

Wat Gandelman betreft, ging het anders. Wat een tikje surreëel is aangezien de spelers zelf naast Cardenas zaten. Gandelman keek even opzij maar leek zich er niet druk in te maken. “We zochten een fysiek en kopbalsterke kerel voor de nummer zes, een type dat we nog niet hadden”, lichtte hoofdscout Samuel Cardenas toe. “Omri duikt ook vaak op in de zestien en kan echt kopbalgevaarlijk zijn maar uiteindelijk is hij een transfer van Hein, honderd procent.” Wat hij daarmee bedoelde? “Het was duidelijk genoeg wat ik bedoelde. Ik kan dit hier niet verder toelichten. We hebben genoeg transfers gedaan waarbij dit niet het geval was. Het is niet zo vreemd dat een coach een speler absoluut wil. Zo gaat het ook wel bij andere clubs.” Dat laatste is vast zo, maar het bleef toch bijzonder.

Omri Gandelman liet het evenwel niet aan zijn hart komen. Hij klonk bijzonder opgetogen bij zijn presentatie: “Ik sprak vooraf met Rami Gershon, die uiteindelijk toch acht jaar in België speelde, waarvan drie jaar bij Gent. Hij sprak erg lovend over de club en het leven in deze stad. Hier kan ik me volgens hem verder ontwikkelen. Rami deed het hier uitstekend en werd kampioen, hopelijk kan ik dat ook realiseren. Ik sprak inderdaad ook met de coach. Ik merkte dat hij enorm in mij geloofde en me al zeer goed kende. Als je dat hoort en merkt dat hij je echt wil, geeft je dat een goed gevoel. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit de juiste keuze was voor mij op dit moment in mijn loopbaan.”

“Het Europees kampioenschap verliep uitstekend, we haalden de halve finales”, keek de ambitieuze defensieve middenvelder die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, nog even terug op het voor Israël bijzonder succesvol verlopen EK voor beloften. “Nadien besefte ik al gauw dat ik een volgende stap moest zetten in mijn loopbaan. Toen ik kennismaakte met Gent, raakte ik ook onder de indruk van deze competitie: er wordt hier op zeer hoog niveau gevoetbald en ik raakte echt onder de indruk van de snelheid van de duels”, aldus Gandelman, die in het verleden ook een jaartje in Duitsland speelde bij Wehen Wiesbaden en opvallend vlot Engels praat. “Ik was een goede student op school en moest me in Duitsland toch ook verstaanbaar kunnen maken, dan leer je snel Engels”, besloot hij met een knipoog.

Voor Archie Brown is zijn transfer naar Gent een volgende stap in zijn eigenzinnige carrièreplanning: “Ik ben een van de Engelse jonge spelers die zijn kans waagt in het buitenland. Mijn periode in Zwitserland heeft me meer volwassen gemaakt, als voetballer en als mens”, klonk Brown bijzonder vastberaden. De Engelse linkerflankspeler die bij Derby County werd opgeleid toonde zich alvast zeer enthousiast over zijn transfer van Lausanne Sport naar de Arteveldestad, maar hij houdt ook duidelijk zeer fijne herinneringen over aan zijn periode aan de boorden van het meer van Genève. “Het geeft enorm veel voordelen om in het buitenland te spelen. Het geeft je een andere kijk op het spelletje. Ik had verschillende goede gesprekken met de clubmensen en die overtuigden me.”

Anderzijds beseft Brown dat een ‘Europees avontuur’ voor Engelse spelers nog niet zo gebruikelijk is. “Je moet uit je comfortzone komen. In Engeland ben je nogal beperkt, we leren er ook niet zoveel andere talen. Ik was nog heel jong toen ik Birmingham verliet en naar Derby trok. Dus voor mij was het toch al net wat anders. Ik wilde mezelf altijd al zo veel mogelijk pushen en zien hoe ik me zou aanpassen. Het is me al enorm bevallen. Ik had ook wel enkele andere opties, maar ik heb geleerd om die ‘noise’ uit te schakelen. Na mijn verlof was ik gefocust op die eerste drie duels met Lausanne en eenmaal ik sprak met Gent, had ik een goed gevoel en was mijn keuze snel gemaakt.”