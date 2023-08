Plannen van Oostenrijkse overheid met geboortehuis van Adolf Hitler lokken kritiek uit: “Overheid handelt in lijn met wensen van een dictator”

Het geboortehuis van Adolf Hitler in het Oostenrijkse Braunau am Inn wordt verbouwd tot een politiekantoor en een mensenrechtencentrum. Dat melden de Oostenrijkse autoriteiten.

Hitler woonde slechts heel even in het huis, maar het gebouw blijft gezien het historische belang nazi-sympathisanten uit de hele wereld aantrekken. De Oostenrijkse overheid werd in 2016 eigenaar van het gebouw, na een lange juridische strijd met de vorige eigenaar. De verbouwingen van het hoekhuis van zo’n 800 vierkante meter groot zouden zo’n 20 miljoen euro kosten. De werkzaamheden starten in oktober, en zouden tegen 2025 afgerond moeten zijn.

Met de verbouwing wil de Oostenrijkse overheid ervoor zorgen dat het gebouw geen trekpleister meer is, al lokken de huidige plannen ook kritiek uit: volgens een Oostenrijkse documentairemaker wilde Hitler zelf dat zijn geboortehuis werd verbouwd tot een kantoor voor de lokale overheid. Gunther Schwaiger dringt er dan ook op aan dat de plannen aangepast worden, “anders zal de Oostenrijkse overheid er altijd van verdacht worden gehandeld te hebben in lijn met de wensen van Hitler”.