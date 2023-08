Niet het WK atletiek, wél de Champions League: dit waren vorig seizoen de snelste spelers van het kampioenenbal

© DeFodi Images via Getty Images

Menig voetbalfan wist het al wel eerder: Alphonso Davies is een ware spurtbom. En dat bewijzen zijn statistieken nogmaals. Volgens cijfers van de UEFA was de Canadees de snelste speler tijdens de Champions League vorig seizoen. Met een topsnelheid van maar liefst 37,1 km/u bleef de linksback Mykhailo Mudryk voor. De Oekraïner, die Chelsea vorige winter zo’n 100 miljoen kostte, deelt de tweede stek met Ousmane Dembélé. Die laatste zal vanaf nu de verdedigers in de Ligue 1 kopzorgen bezorgen met zijn snelheid nadat hij de overstap maakte van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Rafael Leão van AC Milan volgt op de vierde plaats.

© Getty Images

© Getty Images