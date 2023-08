Threads krijgt nu ook desktopversie

Threads, de app waarmee Meta de concurrentie met X wil aangaan, krijgt vanavond (eindelijk) een desktopversie. Daardoor zullen gebruikers niet alleen via de app kunnen inloggen op hun account, maar ook via een webbrowser op de computer.

De aangekondigde update is er eentje waar veel Threads-gebruikers al sinds de lancering van het nieuwe platform, begin juli, op aan het wachten waren. Voorlopig was Threads alleen maar te vinden als aparte app op een smartphone, maar binnenkort kan je er dus ook via het web naartoe surfen op je computer of laptop. Het nieuwe platform komt zo weer een stap dichter in de buurt bij de mogelijkheden van grote concurrent X, het voormalige Twitter.

Volgens Meta zullen gebruikers op de desktopversie bijna alles kunnen doen wat op de app mogelijk is: inloggen, posts de wereld insturen, posts van anderen bekijken en communiceren met andere gebruikers. Het bedrijf zegt dat daar in de toekomst zelfs nog een aantal functies aan zullen worden toegevoegd.

Sinds de lancering begin juli kende Threads een waanzinnige start. In de eerste week telde het platform al meer dan 100 miljoen gebruikers, een absoluut record. Toen de hype na enkele weken weer ging liggen, kreeg de Twitter-kloon een kleine terugval in het aantal actieve gebruikers. Door tegemoet te komen aan de vraag voor een webversie hoopt Meta zijn nieuwe paradepaardje nu opnieuw een boost te geven.

Threads is nog altijd niet beschikbaar in Europa, omdat Meta nog aan het uitzoeken is hoe het de gegevensuitwisseling tussen Instagram en Threads conform maakt aan de EU-wetgeving.