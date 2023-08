Overheid moet kosten van gekraakt pand betalen, maar gaat in beroep: “Onwenselijk om kraken te institutionaliseren”

Het bewuste pand in de Wetstraat wordt al maanden bezet door asielzoekers voor wie in de reguliere opvang geen plaats was. Eind juni gaf de Brusselse arbeidsrechtbank de Belgische regering de opdracht om betere leefomstandigheden te voorzien voor de bewoners op straffe van een dwangsom. De Belgische staat ging daartegen in beroep.

De vrederechter besliste maandag dat de energiekosten in het gebouw voor rekening van de Belgische staat en het federaal opvangagentschap Fedasil zijn. Volgens de rechter hadden de asielzoekers er namelijk nooit water en elektriciteit moeten gebruiken als ze de opvang hadden gekregen waar ze recht op hebben.

Ook daartegen wordt beroep aangetekend, laat staatssecretaris de Moor dinsdag verstaan. “Het zou volstrekt onwenselijk zijn om het kraken van gebouwen te gaan institutionaliseren. Een opvangcentrum organiseer je niet zomaar ergens: een gebouw moet een vergunning hebben voor een residentiële functie, moet brandveilig zijn, er moet personeel werken”, zegt ze. De Moor zegt ook nog verbaasd te zijn “dat eenzelfde zaak, ingediend bij verschillende rechtbanken tot andere uitspraken leidt”. “De rechtbank van eerste aanleg had ons immers eerder al gelijk gegeven in deze zaak.”

De staatssecretaris benadrukt dat de volgorde op de wachtlijst wordt aangehouden en dat de asielzoekers in de Wetstraat geen voorrang krijgen in de instroom in het reguliere opvangnetwerk van Fedasil. De betrokkenen kunnen bovendien gebruikmaken van de noodopvangplaatsen in de daklozencentra in Brussel.

De Belgische staat is de afgelopen jaren duizenden keren veroordeeld omdat asielzoekers die daar recht op hebben geen opvang krijgen, maar de Moor weigert de dwangsommen te betalen. De staatssecretaris breidde de opvangcapaciteit de afgelopen maanden uit, maar er is nog steeds een wachtlijst. Begin juni stonden daar 2.100 mensen op.