Aantal Belgische gamebedrijven in acht jaar tijd verdubbeld

De Belgische computerspelindustrie is in 2022 fors blijven groeien. Het aantal bedrijven actief in de sector steeg met ruim een vijfde tot 133, zo blijkt uit cijfers van sectorfederatie VGFB. In acht jaar tijd gaat het om een verdubbeling. In de 133 Belgische gamebedrijven waren vorig jaar 1.085 voltijdsequivalenten aan de slag. Het gaat om een toename met 16 procent.

Na een – onder impuls van de coronapandemie – heel vruchtbaar 2021 normaliseerde de omzet zich weer tot 85 miljoen euro. David Verbruggen, topman van zowel VGFB als de Vlaamse sectorfederatie Flega, wijst er bovendien op dat het gemiddeld twee jaar duurt om een game te ontwikkelen en de groei van de sector zich dus pas met enkele jaren vertraging in de omzet laat zien.

De sector tekent in alle gewesten groeicijfers op. Het gros van de ondernemingen – 90 (+18 procent) – bevindt zich in Vlaanderen. De Vlaamse gamebedrijven telden vorig jaar 776 werknemers en waren goed voor een omzet van 70 miljoen euro. Volgens Flega kent de sector ook in 2023 een stijgende trend.

De VGFB een haar regionale dochterfederaties zijn samen met de gewestelijke investeringsagentschappen (FIT, Awex en hub.brussels) en het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) met een Belgisch paviljoen aanwezig op Gamescom. Dat is ‘s werelds grootste gamebeurs, die in het Duitse Keulen loopt vanaf woensdag tot en met zondag.

Ook Vlaams minister-president Jan Jambon brengt woensdag een bezoek aan Gamescom. “De sector is nog relatief jong, maar wel zeer innovatief en technologiegedreven, en past dus perfect in het beeld dat we van Vlaanderen willen uitdragen”, zegt hij. “Ter ondersteuning heeft de Vlaamse regering in de voorbije 12 maanden meerdere nieuwe maatregelen gerealiseerd, zoals de oprichting van de incubator/accelerator Flanders Game Hub, de verhoging van het projectbudget bij het VAF Gamefonds en de opname van de gamesector in het actiedomein van het nieuwe innovatieplatform Flanders Technology & Innovation.”

In het Belgisch paviljoen zijn 38 Belgische bedrijven te ontdekken, waaronder 15 uit Vlaanderen. “Voor Flanders Investment & Trade is entertainment, met daarbinnen ook games, een focussector. Het huidige wereldwijde megasucces van het Gentse Larian met ‘Baldur’s Gate 3’ toont het potentieel”, zegt FIT-CEO Joy Donné. Het Vlaamse investeringsagentschap voert op Gamescom samen met Jambon “gesprekken met buitenlandse firma’s die interessen tonen om een vestiging in Vlaanderen op te zetten”, luidt het.