Vier jongeren uit pestvideo geïdentificeerd: één jongere naar gesloten instelling gestuurd, ook twee anderen al voorgeleid

Vier jongeren die te zien waren in de recente gewelddadige pestvideo’s uit Zelzate zijn inmiddels geïdentificeerd. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. Eén jongere werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling, twee andere kregen voorwaarden opgelegd.

Momenteel werden er in het onderzoek al drie jongeren voorgeleid voor de jeugdrechter in Gent, zegt het parket. “Eén van de voorgeleide jongeren werd op bevel van de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling. Een tweede minderjarige kreeg van de jeugdrechter strikte voorwaarden opgelegd, onder andere huisarrest en het verplicht volgen van een leerproject voor jonge geweldplegers. En een derde minderjarige zal verder opgevolgd worden door de jeugdrechter in het kader van een verontrustende opvoedingssituatie.”

Een vierde minderjarige zal zich een van de volgende dagen moeten aanbieden bij het jeugdparket in Gent. “Het onderzoek loopt ondertussen verder met het oog op identificatie van nog andere betrokkenen”, stelt het parket, dat geen verdere details geeft over het onderzoek en de leeftijden van de betrokkenen.

In een filmpje was onder meer te zien hoe een jongen de voeten van een groep jongeren moest kussen en slagen kreeg. Het zou gaan om een bende die op twee locaties, aan een busstation en in de omgeving van een sporthal, jongeren pest en agressief behandelt.

De lokale politie wilde de betrokken jongeren zo snel mogelijk kunnen identificeren en ondervragen, waarvoor waarnemend burgemeester Luc Van Waesberghe (Vooruit) een burgemeestersbesluit uitvaardigde dat systematische identiteitscontroles toeliet voor enkele dagen.

Protestmars

Dinsdagavond wordt in Zelzate een eerste protestmars georganiseerd naar aanleiding van de pestvideo’s. Oud-burgemeester van Zelzate Frank Bruggeman en Filip Bruggheman, die beiden als onafhankelijk raadslid zetelen in de gemeenteraad, organiseerden die samen voor een harder beleid en “om het zinloos geweld te stoppen”. Woensdagavond plannen SAAMO en Jong KVV Zelzate een wandeling “tegen pesten en geweld”, waarbij ze hun steun willen betuigen aan de slachtoffers van het geweld.