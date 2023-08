Gigantische vechtpartij tussen jongeren en krakers: tien gewonden, één agent afgevoerd nadat hij met kassei op hoofd werd geslagen

Een gigantische vechtpartij tussen jongeren en krakers in Molenbeek is maandagnacht geëindigd met tien gewonde vechtersbazen en één gewonde agent. Toen die laatste met zijn collega’s wou tussenkomen, werd hij met een kassei op het hoofd geslagen.

De feiten speelden zich in de nacht van maandag op dinsdag af in de beruchte Liverpoolstraat, grens Anderlecht en Molenbeek. Een veertigtal gemaskerde en met stokken bewapende jongeren van het even beruchte Lemmensplein in Anderlecht trokken op naar een kraakpand in de Liverpoolstraat dat vooral bewoond wordt door sans-papiers. Ze wilden wraak nemen omdat één van de krakers de mama van één van de jongeren bestolen had.

Kassei

Het kwam er tot een uiterst brutale vechtpartij waarbij maar liefst tien kraakpandbewoners gewond raakten. De politie arriveerde ter plaatse en toen ze achter de weghollende jongeren aangingen, kwam één agent te voet in het nauw. De jongeren keerden zich tegen hem en sloegen hem met een kassei meermaals op het hoofd. De agent moest - net als de gewonde vechtersbazen - afgevoerd worden naar het ziekenhuis. De agent is zwaargewond en zal enige tijd werkonbekwaam zijn.

Zaterdag zou er in het krakerspand ook een steekpartij geweest zijn. Een man kreeg er een messteek in de keel na een dispuut.

Slachtofferbejegening

De woordvoerder van de politie Brussel-West bevestigt het incident. “De bewoners van het kraakpand krijgen slachtofferbejegening. Met het OCMW, de gemeente en de sociale partners proberen we nu een oplossing te vinden voor de kraakpandbewoners. De politie heeft nu haar aanwezigheid opgedreven. Er loopt ook een gerechtelijk onderzoek tegen de vechtersbazen”.