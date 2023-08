Van Antwerpen naar Amsterdam: Antwerp-linksback Gaston Avila verkast voor 12,5 miljoen euro naar Ajax

De 21-jarige Avila was pas bezig aan zijn tweede seizoen op de Bosuil. De linksback kwam over van Boca Juniors en speelde 22 competitiewedstrijden voor de Great Old. Avila won met Antwerp de dubbel en kan terugblikken op een geslaagd verblijf in Deurne-Noord. De Argentijnse verdediger levert Stamnummer 1 zo’n 12,5 miljoen euro op. Een bedrag dat kan oplopen tot 14,4 miljoen met bonussen.

Voor Antwerp was de timing uiteraard allesbehalve ideaal, want vandaag staat de heenmatch van de Champions League-play-off tegen AEK Athene op het programma. Mark Van Bommel moet het dus zonder zijn vaste linksback stellen.