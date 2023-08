Slovaak aangeduid als opvolger van Frans Timmermans bij Europese Commissie

Timmermans werd eerder op de dag officieel aangeduid als lijsttrekker van PvdA/GroenLinks voor de Nederlandse verkiezingen. Hij bood meteen zijn ontslag aan als uitvoerend vicevoorzitter van de Commissie, waar hij de voorbije jaren de drijvende kracht was achter de Green Deal, een batterij wetten die van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent moet maken.

Von der Leyen heeft het ontslag met onmiddellijke ingang aanvaard en Sefcovic als opvolger aangeduid. De Slovaakse socialist, momenteel als vicevoorzitter bevoegd voor de relaties met de andere Europese instellingen en de opvolging van de brexit, zal zijn aandacht vooral moeten richten op de uitrol van de klimaatmaatregelen.

Het wetgevend werk is immers grotendeels klaar. Zo zijn de voorbije maanden akkoorden afgerond over de uitfasering van benzine- en dieselauto’s, de hervorming van de uitstoothandel, de koolstofgrenstaks en het sociaal kimaatfonds. “Na de succesvolle wetgevende fase zal de succesvolle uitrol van de Green Deal als groeistrategie de focus van uitvoerend vicevoorzitter Sefcovic worden”, lichtte von der Leyen toe.

Timmermans belandde in 2014 bij de Commissie, waar hij als vicevoorzitter en rechterhand van voorzitter Jean-Claude Juncker onder meer bevoegd was voor de naleving van de principes van de rechtsstaat in de lidstaten. Onder von der Leyen werd hij vanaf 2019 verantwoordelijk voor de Green Deal, maar ook voor de uitbouw van een kringloopeconomie, de strijd tegen pollutie en de bescherming van de biodiversiteit.

Von der Leyen heeft de Nederlandse premier Mark Rutte intussen ook gevraagd om een kandidaat naar voren te schuiven als nieuwe Eurocommissaris. Het mandaat van de huidige Commissie loopt nog tot de Europese verkiezingen van juni volgend jaar.