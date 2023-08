Eerste twee medebeklaagden van Donald Trump bieden zich aan bij autoriteiten in Georgia

De eerste twee medebeklaagden in het proces tegen de Amerikaanse president Donald Trump hebben zich dinsdag bij de autoriteiten in de staat Georgia gemeld, zo maakt de gevangenis van Fulton County Court bekend. Trump staat samen met achttien anderen terecht voor pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 te beïnvloeden. Zij krijgen tot vrijdag om zich aan te melden.

Het gaat om juridisch strateeg John Eastman en Scott Hall, die gelinkt is aan de tellingen in Coffee County, respectievelijk geviseerd door negen en zeven aanklachten. Beiden waren eerder met de autoriteiten overeengekomen om borgtocht te betalen.

Hierdoor kunnen de verdachten niet in voorlopige hechtenis worden genomen, op voorwaarde dat ze geen wetten overtreden, geen bedreigingen uiten en niet met elkaar of met getuigen communiceren, behalve via hun advocaten.

Trump en de achttien anderen hebben tot vrijdagmiddag de tijd om zich aan te melden bij de provinciale autoriteiten. Trump zelf gaf maandag aan dat hij dat donderdag zal doen, waarbij hij opnieuw de “extreemlinkse aanklager” aanviel en “verkiezingsinmenging” aan de kaak stelde.