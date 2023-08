Weer een Deen: Thomas Delaney versterkt Anderlecht op huurbasis

De kogel is door de kerk. Thomas Delaney verlaat het Spaanse Sevilla en komt het paars-witte middenveld voor minstens een jaar versterken. De 31-jarige Deen is al de tiende zomeraankoop voor Anderlecht.

Anderlecht heeft eindelijk hun nieuwste aanwinst beet. Thomas Delaney, die voor één seizoen gehuurd wordt van Europa League-winnaar Sevilla, vervolledigt de make-over van het middenveld van Brian Riemer. De Deen zat al een tijdje op een zijspoor in Spanje en werd vorig seizoen nog uitgeleend aan het Duitse Hoffenheim, net zoals land- en nu ook ploeggenoot Kasper Dolberg. Daarvoor speelde hij onder meer nog voor Borussia Dortmund en Kopenhagen. In het Lotte Park krijgt Delaney, die al 71 caps verzamelde voor Denemarken, nummer 25 op de rug gespeld. Anderlecht is niet verplicht om de defensieve middenvelder na dit seizoen over te nemen, maar liet wel een aankoopoptie in de overeenkomst opnemen.

Delaney werkte dinsdagavond zijn medische testen af en heeft zelf, zoals gebruikelijk, al gereageerd op zijn transfer. “Ik ben vereerd om deze club te mogen vertegenwoordigen”, stak hij van wal. “Ik ken Anderlecht al lang en ik had zowel Ariel Jacobs als Brian Riemer nog als coach bij Kopenhagen. Ik wil mijn ervaring en energie overbrengen op de groep en bijdragen aan die winnaarsmentaliteit.”