Een mildere straf: Disciplinair Comité vermindert schorsing Avenatti naar één wedstrijd effectief

In de 96e minuut zochten Avenatti en Jason Davidson van Eupen elkaar op na een mislukte corner voor Kortrijk, bij een 1-2 stand voor Eupen. Toen ze neus aan neus stonden, gaf Avenatti een lichte kopstoot, waarop Davidson ter aarde stortte.

De advocaat van Kortrijk had dinsdag op zitting gevraagd dat het Comité het hield op ‘uitsluiting voldoende’. Voor de West-Vlaamse club was zondag een gele kaart genoeg geweest, aangezien het volgens KVK geen kopstoot maar een “weinig intensieve voorwaartse beweging”, die Davidson dan had uitvergroot door spectaculair te vallen.

Het Disciplinair Comité interpreteerde de beelden op dezelfde manier. “De beelden tonen aan dat er geen sprake was van enige overmatige intensiteit”, aldus het DCP, noch kwam de fysieke integriteit van de tegenstander in gevaar. Het Comité zag ook dat Davidson het initiatief nam voor het dispuut. Ten slotte nam het ook de 329 wedstrijden van Avenatti zonder uitsluiting in achting, en besloot dat de kaart een “accident de parcours was”. Naast de schorsing legde het nog 1.500 euro boete op.