Vijfhonderdtal deelnemers voor “harde” protestmars tegen pestvideo’s in Zelzate: “Niet akkoord met pamperbeleid”

In Zelzate zijn dinsdagavond zo’n 500 mensen opgedaagd voor een protestmars tegen het jeugdgeweld in de gemeente. Volgens oud-burgemeester Frank Bruggeman is zijn mars er een voor een harder beleid.

De filmpjes op sociale media waarbij jongeren zinloos worden geslagen en vernederd zorgden de laatste dagen voor heel wat verontwaardiging. Een aantal filmpjes kwam uit Zelzate, en daar wordt nu tegen gereageerd met twee manifestaties. Zowel dinsdag als woensdag wordt in Zelzate een mars georganiseerd.

Oud-burgemeester Frank Bruggeman en Filip Bruggheman, die alle twee als onafhankelijk raadslid zetelen in de gemeenteraad, organiseerden de eerste mars voor een harder beleid en “om het zinloos geweld te stoppen”. De optocht lokte vooral deelnemers vanuit rechtse hoek, met onder meer het Vlaams Belang, onder de slogan “Zelzate weer veilig”.

“Links beleid beu”

“Neen, dit is geen politieke mars”, stelde Bruggeman bij aanvang van de actie. “Er is blijkbaar een groot deel dat vindt dat er niet moet bestraft worden. We doen dit omdat wij vinden dat die filmpjes geen pesten meer zijn. Een boekentas verzetten, een band platzetten, of iemand aan zijn oren trekken, dat is pesten. De filmpjes tonen schandelijke praktijken.”

In een filmpje was onder meer te zien hoe een jongen de voeten van een groep jongeren moest kussen en slagen kreeg. Het zou gaan om een bende die op twee locaties, aan een busstation en in de omgeving van een sporthal, jongeren pest en agressief behandelt. “Er heerst momenteel een groot onveiligheidsgevoel en dat is gecreëerd door het linkse beleid”, zei Bruggeman eerder. “Het wordt hoog tijd dat er een voorbeeld wordt gesteld en dat het beleid na vijf jaar moet veranderen. De ouders moeten mee verantwoordelijk gesteld worden, bestraft worden waar nodig en onder meer ook de scholen moeten in het discours betrokken worden.”

“Niet streng genoeg”

De optocht verliep rustig. Voorop liepen twee jonge slachtoffers van geweld in Zelzate en hun ouders. Het parket Oost-Vlaanderen had dinsdagavond laten weten dat er enkele verdachten van de feiten geïdentificeerd waren. Eén jongere werd door de jeugdrechter geplaatst in een gesloten instelling en twee andere kregen voorwaarden opgelegd zoals huisarrest en het volgen van een leerproject voor jonge geweldplegers, maar volgens Bruggeman wordt er niet streng genoeg opgetreden. “Eén jongere in jeugdinstelling, één met enkele voorwaarden, één moeten ze nog zoeken en voor de andere niets. Na drie dagen lopen ze weer op straat en kan de politie zijn werk opnieuw doen. De politie moet meer middelen om dat aan te pakken.”

De lokale politie wilde de betrokken jongeren zo snel mogelijk kunnen identificeren en ondervragen, waarvoor waarnemend burgemeester Luc Van Waesberghe (Vooruit) een burgemeestersbesluit uitvaardigde dat systematische identiteitscontroles toeliet voor enkele dagen.

Tweede protestmars

Woensdagavond plannen SAAMO en Jong KVV Zelzate aan de andere kant van het spectrum ook een wandeling “tegen pesten en geweld”, waarbij ze hun steun willen betuigen aan de slachtoffers van het geweld. “Eerst vroegen ze om die samen te organiseren. Maar die van woensdag wordt georganiseerd door SAAMO – samenlevingsopbouw – specifiek tegen pesten”, legt Bruggeman uit. “Maar wij willen breder gaan en zijn vijf jaar links beleid beu.”

“Wij hebben geen enkele lidkaart van geen enkele politieke partij”, benadrukte Bruggeman eerder al. “Iedereen is welkom om ons ongenoegen te uiten dat dit niet meer kan en we onze vrijheid voor kinderen en volwassenen willen. We gaan niet akkoord met het pamperbeleid en willen een signaal geven dat het moet veranderen!”

Slachtoffer Liam Van Hecke (links), zijn moeder (rechts) is erg blij met de grote opkomst. — © zvd

© zvd

© zvd

© svd