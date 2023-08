Van ‘Les Diables Rouges’ naar ‘Les Blues’: Thierry Henry aangesteld als Franse beloftencoach

Het hing al een tijdje in de lucht, maar dinsdag is Thierry Henry officieel voorgesteld als hoofdtrainer van de Franse U23. De voormalige stervoetballer ondertekent een contract voor twee jaar. Zijn eerste opdracht: de Olympische Spelen in Parijs.

De 46-jarige Fransman startte zijn trainersloopbaan zowaar bij onze Rode Duivels als assistent van toenmalig bondscoach Roberto Martinez. Als T2 mocht ‘Titi’ in 2018 mee genieten van het WK in Rusland, waar onze nationale ploeg derde werd, waarna hij zijn geluk als hoofdcoach zou beproeven. Na minder succesvolle passages bij AS Monaco en Impact de Montréal, keerde Henry uiteindelijk voor ruim anderhalf jaar terug naar de Rode Duivels in dezelfde rol als voorheen.

123 caps verzamelde Henry voor Les Blues tijdens zijn spelerscarrière. Hij won in 1998 het wereldkampioenschap in eigen land en twee jaar later mocht hij ook het EK op zijn palmares schrijven. Aan ervaring op grote toernooien alvast geen gebrek, maar kan de Fransman zijn nationale beloften ook naar internationaal succes loodsen? Henry zal met zijn U23 aantreden op de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Daarna wordt het EK 2025 het hoofddoel.