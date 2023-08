Drie weken geleden verloor Mike zijn dochter, nu wordt hij overvallen tijdens bezoek aan kerkhof: “Ze schopten tot ik het bewustzijn verloor”

Temse

De 50-jarige Mike Vandevelde uit Temse is dinsdagnamiddag op klaarlichte dag overvallen op het kerkhof aan de Gasthuisstraat in Temse. “Drie weken geleden verloren we onze dochter. Ik wou een bezoekje brengen aan haar graf”, zegt hij. “Plots sprongen er drie jongeren op mij af. Zwaaiend met een pistool vroegen ze om mijn geld. Het is zwaar. We waren al in diepe rouw en nu dit ...”