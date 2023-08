Gered dankzij ontroerende solidariteit: zes kinderen en twee volwassenen gered die halve dag boven ravijn hingen op 274 meter hoogte

Acht personen, onder wie zes kinderen, hebben dinsdag in het noorden van Pakistan meer dan een halve dag in een open kabellift boven een ravijn hangen bengelen, en dat op 274 meter hoogte. De reddingsactie was er één van lange adem, maar met dank aan de hulp van buurtbewoners konden uiteindelijk alle inzittenden gered worden.

De jongste zoon van Maulana Abdul Qayyum vertrok dinsdagochtend naar school, zoals hij dat elke dag doet. Om zich een lange tocht van twee uur door bergachtig gebied te besparen, neemt hij de kabellift vanuit zijn afgelegen dorp Jangri richting Battagram. Dan duurt het amper vier minuten tot aan de schoolpoort. Gisteren ging ook zijn 20-jarige broer Gulfraz mee. Zomaar, om mee van het uitzicht te genieten.

Die ochtend zijn er al vier overtochten geweest. Maar rond 7.15 uur lokale tijd, wanneer de twee broers aan boord zijn, loopt het helemaal mis. Een van de twee kabels die de cabine in de lucht houden, knakt af. Voor de acht inzittenden – zes kinderen tussen tien en zestien jaar oud en twee volwassenen – het begin van een nachtmerrie.

De meesten van de groep zouden uiteindelijk meer dan een halve dag aan de kabel bengelen in de open cabine, op 274 meter hoogte boven een ravijn. Er is geen deur, geen ramen en er waait een felle wind waardoor de cabine geen moment stil hangt. “We zitten allemaal te huilen”, vertelt Gulfraz wanneer een lokale nieuwszender hem op zijn gsm belt. Een 16-jarige jongen met een hartaandoening is het bewustzijn verloren, zo zegt hij. Even later vallen nog twee kinderen flauw. “Alsjeblief, help ons. Ik smeek het u.”

Zenuwslopend

Niet alleen voor de inzittenden is het een zenuwslopende dag. Vanop de bergflanken kijken heel de dag duizenden mensen toe. Familie en vrienden, maar ook buurtbewoners die het gebied op hun duimpje kennen en het toegesnelde leger willen helpen. Zij overleggen mee wanneer de legerleiding beslist om met helikopters een riskante reddingsoperatie op te starten. “Elke misrekening kan tot een ramp leiden”, verklaarde reddingswerker Bilal Faizi.

Gelukkig is er om 16 uur al hoop: twee kinderen zijn gered met de helikopter. Maar wanneer het even later donker wordt, en de al zo felle wind nog harder tekeer gaat, kan de helikopter niet meer worden ingezet. Daarop komen buurtbewoners met een alternatief plan. De overgebleven kabel wordt verstevigd en daarop wordt een kleine kabellift bevestigd die de resterende inzittenden in veiligheid moet brengen. Het levert fantastische beelden op van reddingswerkers en omwonenden die zij aan zij de kabel voorttrekken. Ook de laatste inzittenden kunnen op die manier gered worden. Allemaal stellen ze het goed. “Fantastisch teamwerk van het leger, de hulpdiensten, de overheid en de lokale bevolking”, schrijft de premier op Twitter (nu X).

Meer controles nodig

Het groepje schoolkinderen heeft geluk gehad. Maar het incident roept wel veel vragen op. Blijkbaar werd de kabellift gebouwd door een buurtbewoner die het beu was telkens zo ver te moeten wandelen rond het ravijn. Zonder vergunning of goedkeuring. Toch werd het ding elke dag meerdere keren gebruikt door onder meer kinderen. Er zijn wel meer soortgelijke geïmproviseerde kabelliften in Pakistan. Die worden élke maand gecontroleerd, zo beweert de politie. Maar lokale politici zeggen dat sterk te betwijfelen. Ook waarnemend premier Anwaarul Haq Kakar gelooft er weinig van. De Pakistaanse autoriteiten gaven inmiddels opdracht alle kabelbanen in de bergen te controleren, en ze bij onveilige situaties te sluiten. In de hoop dat nooit meer schoolkinderen doodsangsten moeten uitstaan boven een ravijn.