In een ufo-vormige IVF-incubator, die in een baan rond de aarde wordt gebracht, worden eicellen en zaadcellen samengebracht. — © SpaceBorn United

Vlaming Angelo Vermeulen krijgt een topfunctie bij SpaceBorn United, een bedrijf dat als missie heeft: menselijke voortplanting in de ruimte bevorderen. “Het moment komt dichterbij dat we permanent in de ruimte gaan wonen. Dan moeten we ons ook kunnen voortplanten.”