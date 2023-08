Met twee Belgen in de hoofdrol: duo assists van Johan Bakayoko leveren PSV gelijkspel op tegen Rangers nadat ook Cyriel Dessers op piekfijne wijze goal aangaf

Net als vorig jaar heeft PSV verzuimd al in de eerste wedstrijd van de play-off van de Champions League afstand te nemen van Rangers FC. Het team van trainer Peter Bosz was voetballend de bovenliggende partij, kwam geheel onnodig door eigen toedoen op achterstand, maar wist nog wel een gelijkspel uit de strijd te slepen (2-2). Daarmee stond na negentig minuten precies dezelfde stand op het scorebord als vorig seizoen toen beide teams ook de play-off voor de Champions League speelden.

En zo is de strijd om het zo felbegeerde ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League nog helemaal open. Op zich is de uitgangspositie niet zo slecht, maar dat dacht PSV vorig seizoen ook, maar toen ging het in het Philips Stadion, waar de verwachtingen hoog waren opgepookt, toch nog mis.

Na de aanvankelijke storm van Rangers FC werd PSV in het sfeervolle Ibrox al snel de dominante partij. De ploeg liet de bal gemakkelijk rond gaan en het leek af en toe een grote rondo, zo liet het team van Bosz de tegenstander achter de bal aan draven.

De grote makke was dat het niet veel opleverde qua doelgevaar, want de dominantie van PSV stokte rond de Schotse zestien, waar steeds wel weer een Rangers-speler zich voor de bal wierp of er een voetje tussen wist te krijgen. Verder dan een paar aardige schoten van Lang, Johan Bakayoko, en Ismael Saibari kwam PSV niet.

Noa Lang was fit genoeg bevonden om zijn plek in de basis weer in te nemen, nadat hij tegen Sturm Graz en Vitesse aan de kant was gebleven met een lichte blessure. De aanvaller vocht verbeten duels uit met James Tavernier, de rechtsback van Rangers, die een fenomeen is door zijn scorend vermogen. Tavernier heeft maar liefst 103 goals voor Rangers achter zijn naam.

Energiek

Ook PSV heeft sinds dit weekeinde een vleugelverdediger met extra aanvallende kwaliteiten, al staat Sergiño Dest niet direct bekend om zijn goals. De van FC Barcelona gehuurde oud-Ajacied maakte op de schitterende grasmat van Ibrox zijn debuut voor PSV, nadat in het weekend in allerijl zijn tijdelijke overgang was rondgemaakt. Als linksback kwam de Almeerder energiek voor de dag en gaf hij de aanzet voor heel wat aanvallen.

Het eerste doelgevaar was voor Rangers FC geweest, nadat Lang de bal in de buurt van de eigen zestien had verspeeld. Bij de thuisploeg stonden twee spelers met een Eredivisie-verleden in de basis, Cyriel Dessers en Todd Cantwell, De andere twee, Danilo en voormalig PSV’er Sam Lammers, begonnen op de bank.

Geweldige sfeer

Rangers hanteerde een enorm hoog tempo, voortgestuwd door het intens meelevende publiek, dat voor een geweldige voetbalsfeer zorgde, maar aan de bal was het bepaald niet indrukwekkend wat de thuisploeg liet zien. PSV kreeg al vrij snel controle over de wedstrijd en wist de bal goed in de ploeg te houden.

Net als vorig seizoen in beide ontmoetingen met Rangers FC schoot PSV zichzelf in de voet door een grove persoonlijke fout. Waar vorig seizoen in Glasgow doelman Walter Benitez de bal door zijn handen liet rollen en in Eindhoven André Ramalho de aanzet gaf tot de beslissende Rangers-goal door zich rand zestien door zijn huidige ploeggenoot Malik Tillman (toen nog Rangers-speler) de bal van de voet te laten spelen, gebeurde nu iets vergelijkbaars.

Vlak voor het rustsignaal kreeg Ibrahim Sangaré de bal net buiten het zestienmetergebied aangespeeld en in plaats van direct door te spelen draaide de Ivoriaan zich vast, waarna Rangers de bal oppikte en Abdallah Sima, de gevaarlijkste klant aan Schotse zijde, de bal schitterend in de bovenhoek krulde (0-1). En zo werd het een typisch Nederlandse eerste helft met 69 procent balbezit van PSV, maar wel net zoveel ballen tussen de palen als de tegenstander (twee) én een achterstand.

Vervanger

Het zijn van die foutjes die Sangaré nog te vaak in zijn spel heeft. Dit soort momenten helpt ook niet om de Ivoriaan, die een transferclausule van 37 miljoen euro in zijn contract heeft nog voor het einde van de window te slijten, terwijl PSV het geld goed kan gebruiken en met Jerdy Schouten al een potentiële vervanger aan boord is. Die aankoop van 12 miljoen euro begon op de bank, evenals Ricardo Pepi, die voor 10 miljoen is aangetrokken.

Het spelbeeld was na rust identiek. PSV had voor het grootste gedeelte de bal en Ibrahim Sangaré zorgde voor grote vreugde bij de 500 meegereisde Eindhovense supporters door de 1-1 tegen het net te jagen, maar Rangers loerde op de counter en in de 76e minuut werd zo’n snelle tegenaanval perfect uitgevoerd door de thuisploeg. Invaller Rabbi Matondo deed PSV veel pijn na een geweldige pass van Dessers. Maar net zoals vorig seizoen wist PSV toch weer terug te komen en net als toen gebeurde dat met een geweldige kopbal uit een corner. Luuk de Jong zette zijn hoofd tegen de bal, zodat PSV in ieder geval niet met een nederlaag huiswaarts hoefde te keren.