Verkiezingen in Zimbabwe: president voert intimidatiecampagne tegen tegenkandidaten

Zimbabwe kiest woensdag een nieuwe president en parlement. Mogelijk gaat de hoogste post opnieuw naar de tachtigjarige huidige president Emmerson Mnangagwa, die de oppositie in het economisch zwakke land met alle macht onderdrukt. Slechts een tegenkandidaat, Nelson Chamisa, zou nog in aanmerking komen.

Chamisa staat aan het hoofd van de nieuwe centrumlinkse partij CCC. In 2018 kwam hij ook op, maar werd nipt verslagen door de populistische Mnangagwa, die ook toen een intimidatiecampagne voerde. Dit keer spreken mensenrechtenorganisaties van bedreiging van kiezers en vervalste kieslijsten. Ook Chamisa werd dit jaar al twee maal zwaargewond opgenomen in het ziekenhuis na botsingen met het leger. Bovendien zou de zittende president kiescommissies bemannen met handlangers van zijn Zanu-PF-partij.

Van de 16 miljoen Zimbabwanen zijn zo’n 6,5 miljoen stemgerechtigd. Zij krijgen van zeven uur in de ochtend, tot zeven uur in de avond om dat recht uit te oefenen.

Fraude

Sinds de onafhankelijkheid in 1970, zijn de verkiezingen in Zimbabwe geregeld overschaduwd door schandalen. Zo is er vaak sprake van verkiezingsfraude en geweld. Van 1987 tot 2017 stond de controversiële Robert Mugabe aan het hoofd van het land dat hij regeerde met ijzeren hand. Pas toen het leger hem uit zijn functie onthief, kwam partijgenoot Mnangagwa aan de macht.

Ook bij zijn officiële verkiezing tot president in 2018, deed Mnangagwa er alles aan om de winst binnen te halen. Een dag na de verkiezingen schoten soldaten op demonstranten die de regerende partij beschuldigden van verkiezingsfraude. Zes mensen werden gedood en 35 anderen raakten gewond.

© EPA-EFE

(Loze) beloftes

De huidige regering kon maar weinig beloften waarmaken. Van de beloofde huisvesting kwam bijna niets in huis en ook de economie bevindt zich in ernstige crisis. Zimbabwe kent momenteel een enorme werkloosheid en torenhoge inflatie.

Chamisa belooft daar wat aan te doen. Op zijn 25ste werd hij het jongste parlementslid ooit en twintig jaar later is hij nog steeds geliefd bij het volk. In tegenstelling tot zijn concurrent werd hij nog nooit betrapt op een leugen. Zijn doel is om het land uit de langdurige isolatie te halen, met meer internationale samenwerking.