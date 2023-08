Ineos zoekt overbruggingskrediet van 400 miljoen euro

Ineos werkt op twee fronten aan de redding van Project One, zijn geplande ethaankraker in de Antwerpse haven. De Britse chemiereus onderhandelt met de banken over een overbruggingskrediet van 400 miljoen euro, schrijven De Tijd en De Morgen. Een nieuw stikstofonderzoek moet alsnog een vergunning opleveren.

Het geld is nodig om de rekeningen te betalen die blijven binnenkomen voor de werf, die stilgelegd is door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Omdat de vergunning vernietigd is, betalen de banken niet langer geld uit van de bestaande leningen.

Om de overbruggingslening los te krijgen wil de Vlaamse overheid via haar vehikel Gigarant een waarborg geven van maximaal 320 miljoen euro, 80 procent van het geleende bedrag. Het risico is klein dat de waarborg effectief moet worden uitbetaald. Ineos heeft nog een cashbuffer van 2 miljard euro, luidt het in kringen van de Vlaamse regering.

Daarnaast werkt Ineos aan een nieuwe passende beoordeling, nadat de Raad voor Vergunningsbetwistingen in juli had geoordeeld dat de passende beoor­deling, waarin het bedrijf de impact van zijn stikstofuitstoot op natuur moet onderzoeken, niet voldeed. Ineos moet nu in kaart brengen wat de impact is van de stikstof die het uitstoot op de dieren en planten in het Nederlandse natuurgebied de Brabantse Wal.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Economie Jo Brouns (CD&V) moeten donderdag duidelijkheid verschaffen aan het parlement over de beloften die gemaakt zijn aan Ineos.