Zes ex-militairen veroordeeld voor moord op Spaanse diplomaat tijdens Pinochet-dictatuur

De zes voormalige leden van de nationale inlichtingendienst DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), de omstreden politieke politie van het Pinochet-regime (1973-1990) waren in 2019 in eerste aanleg veroordeeld tot straffen tot zes jaar.

Slachtoffer Carmelo Soria, een militant van de Spaanse Communistische Partij die in 1971 in ballingschap ging in Chili, werkte voor een VN-orgaan in Santiago de Chile. Hij had gebruikgemaakt van zijn diplomatieke onschendbaarheid om verschillende opposanten te helpen om hun toevlucht te zoeken in de ambassades.

Volgens het arrest van het Hooggerechtshof werd hij op 14 juli 1976 ontvoerd door de agenten tijdens een valse wegcontrole en vervolgens ondervraagd en doodgefolterd.

De daders hadden de moord in scène gezet als een verkeersongeval wegens dronken rijden. Ze hadden ook een briefje in de kledij van het slachtoffer gestoken waardoor het leek dat hij zijn vrouw bedroog.

Speciale gevangenis

Onder de zes bevinden zich de 91-jarige Pedro Espinoza Bravo en de 85-jarige Raul Iturriaga Neumann, de twee voornaamste leiders van DINA. Zij kregen vijftien jaar en een dag. Een derde ex-militair, Juan Morales kreeg tien jaar en een dag. De drie zitten al in een speciale gevangenis voor daders van mensenrechtenschendingen in Punta Pueco, waar ze lange straffen uitzitten voor andere misdaden.

De drie anderen, veroordeeld tot tien jaar en een dag en vijftien jaar en een dag, zullen zich in de komende dagen moeten aanmelden in de gevangenis.