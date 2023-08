Drone ingeslagen op gebouw in Moskou

Woensdagochtend heeft een drone een gebouw geraakt in Moskou, dat meldt de burgemeester van de stad Sergei Sobyanin. Het is intussen al de zesde nacht op rij dat er aanvallen zijn in de regio.

“Er werd een luid geluid gehoord om ongeveer 3 uur ’s ochtends Moskou tijd. Even later kwam er rook uit de gebouwen in hetzelfde gebied”, meldt het persbureau RIA dat ook een video deelde waarop een grote witte rookpluim te zien is. Het Russische ministerie van Defensie liet weten dat de drone “onderdrukt werd door elektronische oorlogsvoering” voor het de controle verloor en tegen het gebouw botste.

’s Nachts werden er ook al drones neergehaald waardoor het luchtverkeer tijdelijk werd opgeschort. De luchthavens rond de Russische hoofdstad zijn de afgelopen dagen herhaaldelijk gesloten geweest vanwege Oekraïense drone-aanvallen. Rusland wordt nu dagelijks geviseerd door drones. Dinsdagochtend vroeg werden nog twee toestellen neergehaald boven Krasnogorsk, in het noordwesten van de hoofdstad. Volgens een fotograaf van AFP raakte een gebouw beschadigd.

LEES OOK. Rusland wordt bestookt met droneaanvallen, maar dat kan volgens experts averechts werken: “Ze gaan zich niet laten tegenhouden”

Intussen blijft Rusland ook aanvallen doorvoeren in Oekraïne. Er kwamen dinsdagavond drie mensen om het leven tijdens bombardementen op twee dorpen in Lyman, in het oosten van Oekraïne. Twee anderen raakten gewond.

Volgens het regionaal parket zaten de drie dodelijke slachtoffers, twee vrouwen en een man tussen 63 en 88 jaar oud, op een bank toen het bombardement plaatsvond. In de regio Soemy, in het noordoosten van Oekraïne, zijn ook nog vier burgers gewond geraakt door mortiervuur en is een gebouw beschadigd geraakt door explosieve drones, meldt de regionale militaire administratie op Facebook.

© AP