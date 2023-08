Thaise ex-premier kort na terugkeer uit ballingschap opgenomen in ziekenhuis

Thaksin werd bij zijn aankomst in Thailand opgesloten in de gevangenis, waar hij een celstraf van acht jaar moet uitzitten. Hij werd in de nacht van dinsdag op woensdag echter overgebracht naar het ziekenhuis vanwege “verschillende hartaandoeningen” en problemen met zijn bloeddruk die niet behandeld konden worden in het ziekenhuis van de gevangenis, aldus de administratie.

LEES OOK. Thaise ex-premier moet acht jaar naar gevangenis

De 74-jarige miljardair arriveerde dinsdag met een privéjet in Bangkok na vijftien jaar in ballingschap. Opvallend was dat hij terugkeerde op de dag dat het parlement Srettha Thavisin aanstelde als nieuwe premier. Hij is de leider van Pheu Thai, waarmee Thaksin banden heeft. De ex-premier keerde naar eigen zeggen terug om dichter bij zijn kleinkinderen te zijn.

Blijvende invloed

Het Thaise leger maakte in 2006 hardhandig een einde aan de regering van de populaire sociale hervormer en premier Thaksin. Hij week in 2008 uit naar het buitenland om vervolgingen wegens corruptie te ontlopen en leefde sindsdien in ballingschap in onder meer Dubai. De aanklachten tegen hem zijn volgens Thaksin politiek gemotiveerd.

Thaksin kon vanuit het buitenland invloed blijven uitoefenen over het koninkrijk via zijn partij Pheu Thai. Nu de partij weer aan de macht is, zou Thaksin wel eens een strafvermindering kunnen krijgen.