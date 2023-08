Nonnen springen in de bres voor van sexting verdachte zuster: “Bisschop schreeuwde en vernederde ons”

Een groep nonnen in een klooster in Arlington, Texas heeft zich openlijk achter hun in opspraak geraakte moeder-overste geschaard. De aan een rolstoel gekluisterde vrouw is in een bittere vete verwikkeld met de bisschop, hij beticht haar van ’sexten’ met een priester.

Teresa Agnes Gerlach was moeder-overste in het klooster, toen ze plotseling beschuldigingen over zich heen kreeg rond het verbreken van het celibaat omdat ze zich schuldig zou hebben gemaakt aan ’sexten’ met een priester. Na een verhoor met bisschop Michael Olson werd ze op 1 juni prompt het klooster uitgezet. Daar liet Gerlach het niet bij zitten, ze ging in de tegenaanval en spande een rechtszaak aan tegen Olson en het bisdom van Fort Worth.

Nu hebben ook andere nonnen uit het klooster van zich laten horen. Zij hebben een verklaring naar buiten gebracht waarin ze stellen “volledig vertrouwen” te hebben in de persoonlijke en morele integriteit van de moeder-overste in haar leiderschap. “Als we trouw willen blijven aan onze roeping, als we willen leven, hebben we geen andere keus.”

“Schreeuwen en vernederingen”

Naast de steunbetuiging halen de nonnen ook hard uit naar de bisschop. In de verklaring zeggen de nonnen dat ze “het gezag van Olson en zijn functionarissen niet langer erkennen.” Ze beweren te zijn “misbruikt door zijn persoonlijke en publieke gedrag.” De bisschop zou regelmatig tegen de nonnen schreeuwen en ze “zowel privé als in het openbaar vernederen.”

Verder zou Olson een schrikbewind voeren van “intimidatie, agressie, vernedering en spirituele manipulatie.” Tot slot voegden ze eraan toe: “Voor onze eigen veiligheid, en voor gerechtigheid, moeten we onafhankelijk blijven van deze bisschop totdat hij berouw toont voor het misbruik waaraan hij ons heeft onderworpen.”

Het klooster keurt het “gevaarlijke gedrag” van de nonnen af in een statement en vraagt iedereen om voor hen te bidden zodat ze hun “openlijke ongehoorzaamheid” zullen staken.