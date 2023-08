Mediagroep Sporthouse Group van Wouter Vandenhaute en Sam Kerkhofs dicht bij overname amateurvoetbalclub Sporting Hasselt

SportHouse Group, een NV met als bestuurders Wouter Vandenhaute, Tomas Van Den Spiegel en Sam Kerkhofs, toont interesse in Sporting Hasselt. De mediagroep heeft onder meer het plan om een documentaire te maken over de Hasseltse club, werd ons bevestigd.

Sporting Hasselt is intussen twee maanden op zoek naar een kandidaat-overnemer. Dat ging zo. Op 9 juni bood Sporting Hasselt-voorzitter Bart Casters (en het voltallige bestuur) zijn ontslag aan na een conflict met de ouders van enkele jeugdspelers. Een week later aanvaardde de algemene vergadering van de club dat ontslag en werd er gemeld dat er op zoek zou gegaan worden naar een overnemer. Maar die werd niet meteen gevonden. Voorzitter Casters en het ontslagnemend bestuur kwamen terug op hun beslissing om ermee te kappen en zetten hun zoektocht naar een investeerder verder.

Bart Casters. — © JEFFREY GAENS

Een van de (voorlopig prille) pistes, naast verkennende gesprekken met buitenlandse kandidaat-overnemers, is dus SportHouse Group, dat in 2011 opgericht werd door Sam Kerkhofs, een neef van Kat Kerkhofs, de vrouw van voetballer Dries Mertens. Zijn bedrijf focuste zich aanvankelijk op het beheer van de website en social mediaplatformen van een aantal topvoetballers waaronder Mertens zelf, maar ook Kevin De Bruyne. Ex-basketter Tomas Van Den Spiegel stapte in 2017 in het bedrijf, in 2018 kocht Wouter Vandenhaute zich in door middel van een kapitaalverhoging. Het bedrijf is gehuisvest in Vilvoorde, in hetzelfde gebouw waar ook tv-productiehuis Woestijnvis kantoor houdt.

Wouter Vandenhaute. — © BELGA

Tv-programma in de maak?

Het is nog niet vastgelegd welke plannen Sporthouse Group met Sporting Hasselt heeft, maar een van de evidente pistes is er een tv-programma rond te creëren. Als internationale voorbeeld geldt Welcome to Wrexham, een realityserie op Disney Plus dat de lotgevallen van de Welshe traditieclub Wrexham AFC en haar promotie naar het profvoetbal volgt. Wrexham werd in 2020 overgenomen door de Canadees-Amerikaanse acteur Ryan Reynolds en de Amerikaanse acteur Rob McElhenney.

Rob McElhenny (l.) en Ryan Reynolds konden de aankoop van een voetbalclub zowel sportief als financiëel verzilveren. Lukt dat ook met Sporting Hasselt? — © rr

Sam Kerkhofs werd tien dagen geleden, samen met acteur Rik Verheye, nog gespot tijdens de bekerwedstrijd van Sporting Hasselt tegen Crossing Schaerbeek. Ook was hij dinsdagavond nog zelf in Hasselt aanwezig tijdens de training van het eerste elftal en bekeek hij de accomodatie. Of SportHouse Group, die niet wenste te reageren, zijn interesse ook concreet zal maken, moet de volgende dagen/weken nog blijken.