VIDEO. Cristiano Ronaldo is woest na niet gefloten strafschoppen: Portugees kaffert ref uit en geeft steward een fameuze duw

Al-Nassr heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Aziatische Champions League. Cristiano Ronaldo en co leken op weg naar een nederlaag tegen Shabab Al-Ahli, maar zette in extremis de scheve situatie recht door met 4-2 te winnen.

Het is nog niet het seizoen van Al-Nassr geweest. De club won wel de Arab Club Champions Cup, maar verloor daarna de eerste twee wedstrijden van het seizoen in de Saudi Pro League. Kwalificatie voor de lokale Champions League was een must, maar ondanks een vroege goal van Anderson Talisca stond Al-Nassr vlak voor tijd 2-1 achter.

Tot woede van Ronaldo. De Portugees was furieus nadat hij verschillende keren geen penalty kreeg na een fout in de zestien, kafferde de ref uit en duwde een steward die een foto wilde maken.

De bewuste fases:

Gelukkig maakte Al-Nassr in het slot nog drie doelpunten via Sultan Al-Ghannam (88’), opnieuw Talisca (95’) en Marcelo Brozovic (97’). Die laatste deed dat op aangeven van Ronaldo, die uiteindelijk dus toch kon lachen.