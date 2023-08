Ecolo wil fiscale hervorming nieuw leven inblazen

Net voor het zomerreces kwamen de onderhandelingen binnen de regering over de fiscale hervorming tot een einde, zonder succes. Voor Ecolo is daarmee de kous niet af. “De groenen zullen er blijven voor vechten om minstens een deel van de fiscale hervorming af te ronden, met als centraal voorstel de verhoging van de lage en middeninkomens”, aldus Nollet. “De waarde van geld is afgenomen. We moeten de lage en middeninkomens kunnen herwaarderen.” Hij kijkt daarvoor naar de begrotingsopmaak van dit najaar.

De Franstalige groenen herhalen hun kritiek op de Franstalige liberalen. Die werden na het afspringen van de onderhandelingen al door zowat de volledige regering met de vinger gewezen. Ook nu zegt Nollet dat “de MR van Georges-Louis Bouchez” het akkoord heeft geblokkeerd. Indien die partij “opkomt voor de middenklasse en haar hoger loon, dan moet ze aanvaarden dat we die fiscale hervorming, die we doorvoeren voor de lage en middeninkomens, financieren met een heffing op de breedste schouders: de miljonairs.”