Essevee-coach Kenny Engels snakt naar competitiestart met versterkte kern: “Dit seizoen willen we wel Play-off 1 halen”

Voor Kenny Engels heeft de competitieloze zomerstop lang genoeg geduurd. De ambitieuze coach van Essevee Women staat te popelen om weer een match met inzet af te werken. “Wat rust kan wel deugd doen, maar voor mij kan het niet snel genoeg zaterdag zijn”, lacht de 44-jarige Oost-Vlaming. “Ik ben bovendien heel tevreden over onze inkomende transfers. Met Liesa Capiau en Ella Vierendeels keerden twee speelsters terug naar het oude nest. Zij deden ervaring op bij de absolute top in België en zullen die maar al te graag ten dienste stellen van de ploeg. Daarnaast beschikken we met de nieuwe Ivoriaanse aanvalster Stephanie Gbogou over een extra wapen voorin. We blijven uiteraard ook inzetten op onze jeugdwerking. Zo schoven Amelie Depraetere en Laure Matton definitief door naar onze A-kern. Ook Lili Callens is zo’n jong talent dat overkwam van FWDM. En last but not least verwelkomden we ook Jill Stevens, die haar wederoptreden maakt.”

Kenny Engels — © vdb

“De complexe uitmatch op KV Mechelen zal meteen duidelijk maken waar we staan” Kenny Engels

“Voor mij betekent dit vooral dat ik over een meer uitgebalanceerde kern beschik in vergelijking met vorig seizoen”, gaat Kenny Engels verder. “Onze aanwinsten moeten ons in staat stellen om op bepaalde momenten een ander soort voetbal te spelen en tegelijk zorgt ons jeugdig geweld ervoor dat elke positie dubbel bezet is. Waar we dit seizoen hopen uit te komen, is natuurlijk duidelijk. We kwamen vorig seizoen één luttel puntje te kort om Play-off 1 te halen en zijn er op gebrand om dit seizoen beter te doen. Natuurlijk heeft de concurrentie ook niet stilgezeten. Ik verwacht opnieuw een helse strijd voor die top zes.”

Start niet van de poes

Met een uitmatch bij KV Mechelen en daarna confrontaties tegen grote titelfavorieten OH Leuven en Anderlecht is de competitiestart voor Zulte Waregem allerminst van de poes. “We zullen er onmiddellijk moeten staan”, trapt Kenny Engels een open deur in. “Op KV Mechelen leden we vorig seizoen onze enige nederlaag in Play-off 2. We weten dus dat we er van de allereerste minuut zullen moeten staan. Ik merk alvast dat de honger bij mijn speelsters bijzonder groot is. Zaterdag zullen we al meteen weten in hoeverre we een vervolg kunnen breien aan onze geslaagde voorbereiding.”