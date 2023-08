LIVE. Club Brugge zet vandaag koers richting Spanje, AA Gent traint in alle sereniteit laatste keer voor duel tegen Apoel Nicosia

Het is D-day voor onze Belgische clubs in Europa. Donderdag strijden Club Brugge (tegen Osasuna), AA Gent (tegen APOEL Nicosia) en KRC Genk (tegen Demirspor) in de heenmatch voor een plekje in de groepsfase van de Conference League. Union wil tegen Lugano dan weer een plekje in de Europa League afdwingen. Volg de laatste trainingen, persbabbels en laatste nieuwtjes hier live op de voet!