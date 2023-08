100.000 mensen geëvacueerd in het oosten van Pakistan

Als gevolg van overstromingen zijn in het oosten van Pakistan 100.000 mensen geëvacueerd. Dat hebben de hulpdiensten meegedeeld.

De dorpen in de provincie Punjab, centraal-oostelijk gelegen, kwamen onder water te staan nadat India zondag enkele duizenden kubieke meters water had geloosd in de Sutlej, een rivier die beide landen doorkruist. Duizenden hectare landbouwgrond staan blank.

“We hebben 100.000 personen gered en hen overgeplaatst naar veiligere plekken”, aldus Farooq Ahmad, woordvoerder van de hulpdiensten. De reddingsoperaties gaan voort in de overstroomde regio’s, waar reddingswerkers met bootjes de woningen proberen te bereiken om gestrande mensen er weg te halen.

Na hevige moessonregens die overstromingen veroorzaakten, loosde India zondag bijna 85.000 m3 per seconde overtollig water in zijn Sutlej-reservoirs, zo zegt Mohsin Naqvi, hoofd van de regering in Punjab, waardoor stroomafwaarts aan de Pakistaanse kant overstromingen ontstonden. Dijken die huizen moesten beschermen, hebben het begeven, waardoor wegen ook niet meer toegankelijk zijn.

De provinciale rampenbestrijdingsautoriteit heeft gewaarschuwd dat de overstromingen de komende dagen nog kunnen verergeren, door nieuwe moessonregens die in de regio voorspeld zijn.