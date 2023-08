Italië legt opnieuw Duits ngo-schip aan de ketting

De Italiaanse autoriteiten hebben voor de tweede keer in een paar dagen tijd een reddingsschip van een Duitse hulporganisatie aan de ketting gelegd. Dit keer gaat het om de Sea-Eye 4 van organisatie Sea-Eye. Het schip wordt twintig dagen in de haven gehouden wegens het schenden van een Italiaans decreet.

Dat stipuleert namelijk dat een reddingsschip na een reddingsactie zo snel mogelijk in een Italiaanse haven moet aanmeren in plaats van meerdere reddingen uit te voeren. “Er wordt ons aangewreven dat we meerdere reddingsoperaties hebben uitgevoerd. Als we dat niet hadden gedaan, dan waren er mensen gestorven”, verklaarde Gorden Isler, de voorzitter van Sea-Eye. De Sea-Eye 4 bracht 114 mensen aan wal na drie reddingsoperaties.

Voor het schip is het de tweede maal dit jaar dat het aan de ketting wordt gelegd. Enkele dagen geleden werd ook het reddingsschip Aurora van hulporganisatie Sea-Watch al tijdelijk aan de ketting gelegd.