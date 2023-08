Tienduizend geëvacueerden naar hun woning teruggekeerd op Tenerife

Dat hebben de hulpdiensten in de nacht van dinsdag op woensdag meegedeeld. Daardoor bevinden nu nog 3.100 mensen zich in noodopvangcentra of bij familie of vrienden.

De vlammen legden volgens de laatste schattingen ongeveer 14.750 hectare in de as, goed voor meer dan 7 procent van het grondgebied. De regionale regeringsleider Fernando Clavijo sprak van een van de zwaarste branden in de afgelopen veertig jaar. Intussen is ook duidelijk geworden dat de brand werd aangestoken.

Meer dan tweehonderd brandweerlui waren in de nacht van dinsdag op woensdag nog in de weer. Verwacht wordt dat de vlammen pas binnen enkele dagen volledig geblust zullen zijn. Er is voorlopig geen sprake van gewonden of verwoeste huizen.

De geëvacueerden werden naar sporthallen gebracht maar mogen nu naar huis terugkeren. — © AFP