WhatsApp-gesprekken kosten Amerikaanse bank Morgan Stanley 5,4 miljoen pond

De Britse energieregulator Ofgem heeft de Amerikaanse bank Morgan Stanley een boete van ruim 5,4 miljoen pond (6,3 miljoen euro) gegeven omdat haar energietraders met elkaar communiceerden via WhatsApp.

Het is de eerste Britse boete voor inbreuken op de transparantieregels die bepalen dat elektronische communicatie over de groothandel in energieproducten moet worden bijgehouden om indien nodig aan speurders te bezorgen.

De traders van Morgan Stanley voerden volgens Ofgem tussen januari 2018 en maart 2020 gesprekken over transacties via de berichtenapp WhatsApp op hun privételefoons. Morgen Stanley kon die conversaties dus niet overmaken aan de regulator.

Korting op boete

Traders van Morgan Stanley mochten WhatsApp volgens de interne regels niet gebruiken, maar het bedrijf nam volgens de regulator niet genoeg maatregelen om de naleving van die regels te verzekeren.

Omdat Morgan Stanley meewerkte aan het onderzoek, kreeg de bank korting op de boete. Anders zou die opgelopen zijn tot 7,7 miljoen pond. “Deze boete stuurt een duidelijke boodschap naar marktdeelnemers” dat ze moeten voldoen aan alle regels, benadrukte Ofgem-topvrouw Cathryn Scott.

Inmiddels zou de bank wel de nodige maatregelen genomen hebben om nieuwe inbreuken te voorkomen.