“We zullen op ons best moeten zijn”: Union-trainer Alexander Blessin op zijn hoede voor Zwitserse Lugano

Union moet voorbij Lugano als het net als vorig seizoen een plek in de groepsfase van de Europa League wil bemachtigen. Trainer Alexander Blessin is op zijn hoede voor de Zwitsers. “We zullen moeten spelen zoals in onze eerste drie competitiewedstrijden.”

Lugano heeft net als Union negen op twaalf in de competitie en is dus goed aan het seizoen begonnen. Dat heeft ook Alexander Blessin gezien. “Lugano speelde vorig jaar al een geweldig seizoen en ook nu had de club een goede voorbereiding en werkte ze goede eerste wedstrijden af.”

Bij Union zijn ze dus op hun hoede. Cameron Puertas speelde voor zijn komst naar Union nog in Zwitserland en Mohamed Amoura is pas overgekomen van Lugano. Zij gaven Blessin info over de tegenstander van donderdag, al bleef hij daar zelf op de vlakte over. “Uiteraard hebben we gepraat, maar eigenlijk verandert Lugano voortdurend van opstelling en van basiself. Daar zijn we op voorbereid, maar we kijken toch vooral naar onszelf. We weten dat het een ploeg is die graag de bal wil én gevaarlijk is in de omschakeling. We zullen dus op ons best moeten zijn en ons normale gelaat moeten tonen. Dat van in onze eerste drie competitiewedstrijden dus.”

Slecht veld in Lotto Park

Union verloor afgelopen weekend nog met zware 4-0-cijfers van KV Mechelen, maar Blessin wil daar niet te veel woorden meer aan vuil maken. “Dit is een andere competitie. Die nederlaag tegen KV Mechelen was een ongeluk. Dat kan gebeuren, we hebben er intern over gepraat. Je kan altijd een slechte dag hebben.” Als we Blessin mogen geloven, krijgen we donderdag dus een ander Union te zien dan afgelopen zaterdag.

© BELGA

Union zal alleszins niet in eigen huis op zoek kunnen gaan naar een goede uitgangspositie voor de terugwedstrijd volgende week. De Brusselaars wijken net als vorig seizoen voor Europese thuiswedstrijden uit naar het Lotto Park van Anderlecht. Voorlopig verkocht Union wel al zo’n 7.000 tickets. “Maar het is toch niet hetzelfde”, zuchtte Blessin. “Ik zal niet zeggen dat dit geen mooi stadion is, maar toch. We spelen uiteraard liever in het Dudenpark. De sfeer is daar altijd fantastisch. Al na twee thuiswedstrijden kan ik erover meespreken. Het was daarom wel belangrijk om hier vandaag al eens te trainen. Zeker omdat het veld niet super ligt. De greenkeeper kwam zich zelfs verontschuldigen. Dat is een beetje jammer, maar het mag geen excuus zijn.”

Geen Amoura

Zoek overigens niet naar nieuwbakken Union-spits Mohamed Amoura donderdag tegen Lugano. Hij kwam vorige week over van Lugano, maar is -zoals we dinsdag al schreven- nog niet speelgerechtigd. De redenen daarover lopen uiteen afhankelijk van de bron. Aan de ene kant valt te horen dat zijn werkvergunning nog niet in orde is, aan de andere kant klinkt het dat Lugano er bewust voor heeft gezorgd dat Amoura nog niet kan spelen tegen zijn ex-club. Ook Blessin zelf gaf geen concreet antwoord een dag voor de wedstrijd. Feit is dat hij er donderdag niet bij zal zijn en Blessin dus wellicht opnieuw voor een systeem met één spits zal kiezen.