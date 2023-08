Zuid-Korea houdt voor het eerst in zes jaar civiele verdedigingsoefening

In Zuid-Korea heeft woensdag voor het eerst in zes jaar een civiele verdedigingsoefening plaatsgevonden. Gedurende twintig minuten klonk het luchtalarm en werden burgers opgeroepen om naar ondergrondse schuilkelders te gaan.

De oefening was bedoeld “om voorbereidingen te treffen voor een snelle evacuatie in het geval van een luchtaanval, zoals Noord-Korea’s raketprovocaties”, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken in Seoel.

Terwijl de sirenes in het centrum van Seoel loeiden, stopten de autoriteiten auto’s en bevolen ze de inwoners naar de dichtstbijzijnde schuilkelders te gaan, waarvan het land er zowat 17.000 telt. In de grensstreek met Noord-Korea waren intensievere simulaties voorbereid en moesten inwoners onder meer gasmaskers dragen en gebruik maken van een voedselnoodrantsoen. Deelname aan de oefening was echter niet verplicht.

Sinds de oorlog van 1950-1953, die eindigde in een wapenstilstand omdat er geen vredesverdrag was, zijn de twee Korea’s officieel in oorlog. Defensieoefeningen voor de burgers gingen in 1969 van start maar werden in 2017 opgeschort, vanwege een dooi in de betrekkingen met Pyongjang, en daarna omwille van de coronpandemie.