E313 volledig vrij richting Lummen, maar nieuw ongeval richting Antwerpen

Op de E313 is de weg weer vrijgemaakt richting Lummen ter hoogte van Massenhoven, na een ongeval met een vrachtwagen en drie personenwagens. De file lost er stilaan op, maar nu veroorzaakt een incident in de andere richting, naar Antwerpen, ter hoogte van Ranst hinder.

Bij het ongeval in Massenhoven raakten enkele inzittenden lichtgewond. De snelweg was er even volledig versperd, maar kon rond de middag weer worden vrijgegeven.

Richting Antwerpen was intussen ook een file ontstaan en in de staart daarvan reed een takelwagen ter hoogte van parking Ranst achteraan in op een vrachtwagen. De rechterrijstrook en busstrook zijn daardoor versperd geraakt. De afhandeling is omstreeks 13.30 uur nagenoeg afgerond, maar er staat wel een file van Herentals-West.