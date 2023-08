Het hallucinante dossier tegen broers Andrew en Tristan Tate: “Ik ga deze teven tot slaaf maken”

Voormalig kickbokser en “internetberoemdheid” Andrew Tate, die vooral bekendheid verwierf door zijn controversiële uitspraken over vrouwenrechten, werd eind vorig jaar samen met zijn broer Tristan opgepakt in Roemenië. Hoewel ze intussen – in afwachting van hun proces – weer werden vrijgelaten, worden de Brits-Amerikaanse broers en twee van hun medewerkers aangeklaagd voor onder meer verkrachting, mensenhandel en het vormen van een georganiseerde misdaadgroep om vrouwen seksueel uit te buiten.

Zelf ontkennen ze alles, maar toch slaagden de Roemeense aanklagers er de voorbije maanden in een pak expliciet bewijsmateriaal tegen de Tates te verzamelen. Het geheel aan getuigenissen en transcripties omvat intussen ruim 300 pagina’s, zo meldt de BBC.

Volgens de aanklagers brachten de broers hun vermeende slachtoffers onder valse voorwendselen naar hun huis nabij Boekarest, waar de vrouwen vervolgens werden uitgebuit en gedwongen om pornografisch materiaal te maken voor sites als OnlyFans en Pornhub. De beklaagden zouden minstens 50 procent van de inkomsten (en vaak meer) in eigen zak hebben gestoken.

“Tanden breken”

Meerdere getuigen beweren ook dat ze – zowel fysiek als verbaal – werden bedreigd en werden gedwongen om volgens een strak schema seksuele content te maken. “Anders zouden ze onze tanden breken”, luidt het. “Of we zouden in het mortuarium belanden.”

Daarnaast zouden de Tates ook boetes hebben opgelegd aan vrouwen die zich niet aan de regels hielden. Zo werd 10 procent afgehouden voor zelfs kleine overtredingen zoals te lang pauzeren of huilen en hun neus afvegen als ze live online waren. Een van de slachtoffers zou zo voor 4.000 euro aan schulden hebben opgebouwd.

In een audiobericht uit 2020 lijkt Tristan Tate te zeggen dat hij niet wil dat de vrouwen toegang kregen tot hun eigen accounts op sites als OnlyFans en Pornhub. “Ik wil niet dat ze hun wachtwoorden hebben, ik wil dat ze niets hebben”, luidt het onder meer. Of nog: “Ik ga deze teven tot slaaf maken. Ik ga ze nog meer uren en uren en uren laten werken. Minstens tien tot twaalf uur per dag.”

“Hou je mond, hoer”

Ook oudere broer Andrew lijkt in de berichten meermaals bedreigingen te uiten. Op een gegeven moment stelt hij ook groepsseks voor, waarop een jonge vrouw antwoordt dat ze “geen seks heeft met meisjes” en dat ze “het niet kan zonder drank”. Waarop Tate repliceert: “Doe niet zo vervelend. Je moet je aan mij onderwerpen” en later ook nog: “Hou je mond, hoer, je zal doen wat ik zeg”.

Tot slot bevat het dossier nog een verklaring van een vrouw die Andrew Tate van verkrachting beschuldigt. “Hij dwong me om mijn kleren uit te trekken en gaf me een klap in mijn gezicht”, getuigt de vrouw. “Ik kon hem niet afwijzen, want hij hield mijn hoofd vast tijdens de seks en dreigde me zwanger te maken en me op te sluiten. Ik was bang, want ik wist dat hij tot alles in staat was.”

Een startdatum van het proces is nog niet vastgelegd. Mogelijk duurt het nog jaren voor er een uitspraak is in de zaak.