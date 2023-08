Ooit miljarden waard, nu moet gevallen cryptokoning Sam Bankman-Fried in cel overleven op water en brood

De 31-jarige Amerikaan wordt ervan verdacht fraude te hebben gepleegd bij FTX, door miljarden dollars aan klantentegoeden door te sluizen naar een investeringsfonds dat hij ook zelf opgericht had. Omdat de klanten daardoor niet aan hun geld konden, ging FTX failliet.

LEES OOK. Hij wilde steenrijk worden en alles wegschenken, maar van sprookje van miljardair en cryptoheld SBF blijft niets over

Hoewel hij eerder al eens op borgtocht werd vrijgelaten, zit de gevallen cryptokoning sinds 11 augustus opnieuw in de cel. Daar krijgt hij echter niet de voeding en de medicatie waar hij om heeft gevraagd, meldt zijn advocaat Mark Cohen. “Mijn cliënt is veganist, maar in de gevangenis slagen ze er niet in om hem veganistisch eten te bezorgen. Daarom leeft mijn cliënt - die zijn principes blijft nastreven - nu letterlijk van water en brood.”

Daarnaast zou Bankman-Fried ook geen ‘Adderall’ krijgen, een medicijn dat hij nodig heeft om zijn ADHD onder controle te houden. “Het gebrek ervan beïnvloed zijn vermogen om deel te nemen aan de voorbereiding van zijn verdediging”, aldus Cohen. “Ook het medicijn Emsam (voor de behandeling van zijn depressie, red.) is bijna op.”

FTX was ooit de op een na grootste cryptobeurs ter wereld en werd op een bepaald moment gewaardeerd op liefst 32 miljard dollar (bijna 30 miljard euro). Zijn eigen “nettowaarde” werd ooit zelfs nog geschat op 26,5 miljard dollar (24,5 miljard euro). Maar op 11 november stortte het hele kaartenhuisje in elkaar en moest FTX bescherming tegen een faillissement aanvragen. Een aankondiging die een schokgolf teweegbracht in de cryptowereld.

LEES OOK. 180 miljard dollar in 24 uur verdampt: waarom de cryptomarkt plots nog harder crasht