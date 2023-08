Lieven Boeve stopt in 2024 als directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Toen Boeve in 2014 werd aangesteld als topman had hij met bisschop Johan Bonny, de voorzitter van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, afgesproken dat hij twee termijnen van vijf jaar zou uitvoeren. “Dat heb ik hem voor de start van de zomer nog eens bevestigd”, verklaart Boeve. Hij heeft zijn beslissing vervolgens dinsdagavond meegedeeld aan de raad van bestuur en het personeel van de koepel. “Het is zowel voor de organisatie als voor de persoon in kwestie goed dat er verandering komt”, aldus Boeve.

Hij keert op 1 augustus volgend jaar terug naar de KU Leuven, van waaruit hij was gedetacheerd naar het katholiek onderwijs. “Ik ben altijd verbonden geweest met de universiteit, waar ik nog lesgeef aan de faculteit theologie.”

Boeve zegt het komende schooljaar zich nog volop te zullen inzetten als directeur-generaal, want er ligt nog veel werk op de plank. “Mijn afscheidsmodus start pas op 1 augustus”, klinkt het.