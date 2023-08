Italië legt drie reddingsschepen voor migranten aan de ketting

De Italiaanse autoriteiten hebben in enkele dagen tijd drie schepen aan de ketting gelegd die worden gebruikt om migranten mee te redden. Het gaat om vaartuigen van de organisaties Open Arms, Sea-Eye en Sea-Watch.

Schepen moeten volgens de Italiaanse wet na een reddingsmissie tegenwoordig meteen naar de haven. Ze mogen niet op zee blijven om nog meer reddingen uit te voeren. Twee van de schepen, die van Open Arms en Sea-Eye, zouden zich daar niet aan gehouden hebben. Ze mogen daarom twintig dagen niet uitvaren en krijgen een boete van enkele duizenden euro’s.

De organisaties spreken schande over de maatregelen. Het Spaanse Open Arms liet via Twitter weten bijna tweehonderd mensen te hebben gered en hekelde het “Meloni Decreet” dat het aantal reddingsacties beperkt. De organisatie verwees daarmee naar de rechts-conservatieve premier Giorgia Meloni.

Ook het Duitse Sea-Eye reageerde teleurgesteld op de strafmaatregelen. “We worden ervan beschuldigd dat we meerdere reddingsmissies hebben uitgevoerd”, zei voorzitter Gorden Isler na de redding van 114 personen op zee. “Maar anders waren er doden gevallen.” Volgens Isler zijn de Italiaanse regels strijdig met internationale wetgeving.

Italië legde ook het reddingsschip Aurora van het Duitse Sea-Watch een vaarverbod op van twintig dagen. De Aurora had een haven toegewezen gekregen, maar zou na een reddingsactie voor een andere bestemming hebben gekozen. Dat gebeurde volgens de organisatie omdat er te weinig brandstof en drinkwater aan boord was.

Migranten proberen ook dit jaar weer massaal om op bootjes Europa te bereiken. De overtocht staat bekend als levensgevaarlijk. In Italië zijn dit jaar volgens officiële cijfers al meer dan 105.000 mensen aangekomen via bootjes, meer dan in heel 2022. De Verenigde Naties schatten dat zeker 2.000 migranten hun overtocht niet hebben overleefd.