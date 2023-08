Twee topvrouwen bij regionale zender AVS ontslagen, nieuwe eigenaar Sam Baro reageert: “De reden is hen meegedeeld”

Nieuwe bazen, nieuwe wetten. Dat adagium geldt duidelijk ook bij de regionale zender AVS, te bekijken in Gent en omstreken, het Meetjesland en de Vlaamse Ardennen. Begin juni nam ondernemer Sam Baro uit Assenede de noodlijdende zender over. Hij deed dat met de uitdrukkelijke belofte dat er geen personeel aan de deur zou worden gezet.

Die uitspraak gold dan toch niet voor iedereen op de payroll van het mediabedrijf. Dinsdag kwam de voltallige raad van bestuur van de zender samen en werden algemeen directeur Ilse De Coninck – dochter van Bertram De Coninck, de oprichter van AVS – en voorzitter van de raad van bestuur Sarah De Backer, die in Geraardsbergen gemeenteraadslid is voor Open VLD, op staande voet ontslagen.

Torenhoge schuld

Sam Baro, dagelijks bestuurder van de zender, kan weinig zeggen over het ontslag. “De volledige raad van bestuur van AVS is dinsdag samengekomen. Daar is beslist tot het ontslag van beide dames. De reden is hen meegedeeld, maar daar kan en mag ik om wettelijke en privacyredenen geen uitleg over geven. Het ontslag staat los van de financiële problemen, het verleden en de toekomst van AVS.”

AVS zat op het moment van de overname door Baro in zeer slechte papieren. Door een torenhoge schuld moest de zender bescherming tegen schuldeisers aanvragen. Met een reorganisatieplan wilde de ondernemer de schulden op termijn afbouwen. (Lees verder onder foto)

In het verleden wees de advocaat van AVS steeds naar een historische schuldenberg als oorzaak van de problemen, onder meer veroorzaakt door slechte beslissingen van een voormalig financieel directeur. Door de coronacrisis en de energiecrisis liep de zender bovendien heel wat reclame-inkomsten mis.

Zuurstof

Bij het personeel valt te horen dat de komst van Sam Baro voor zuurstof en motivatie zorgde, onder meer door het uitzenden van wedstrijden van KAA Gent. “Het was leuk om te horen dat hij ons allemaal nodig heeft om AVS recht te houden en daar werken we samen hard aan. De beslissing aan de top heeft voorlopig geen invloed op de werkvloer. We proberen elke dag het beste Oost-Vlaamse nieuws te maken”, klinkt het.