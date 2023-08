Matthieu Bonne is klaar voor wereldrecordpoging non-stop zwemmen in zee: “Minstens 127 kilometer, al kan dat ook meer worden”

De West-Vlaamse sportman Matthieu Bonne is klaar voor zijn wereldrecordpoging non-stop zwemmen in zee. Dat heeft hij woensdag gezegd op zijn laatste training in het Olympisch zwembad van LAGO in Brugge, waar hij zelf redder is. Bonne zal zijn recordpoging in Griekenland uitvoeren.

Ultrasporter Matthieu Bonne raakte bij het grote publiek bekend door zijn deelname aan het VRT-programma ‘Kamp Waes’. Bonne heeft intussen enkele records op zijn naam staan en waagt zich opnieuw aan een recordpoging: zo lang mogelijk en zonder hulpmiddelen aan een stuk doorzwemmen in een oceaan, baai of zee. Om dat record te kunnen verbreken moet hij meer dan 125,7 kilometer zwemmen.

Bonne trekt voor zijn poging naar de Golf van Korinthe in Griekenland. Woensdag trof hij de laatste voorbereidingen in het Olympisch zwembad van LAGO in Brugge. “De voorbereidingen zijn vlekkeloos verlopen. Ik heb lange sessies kunnen afwerken zonder problemen dus het kon niet beter gaan”, zegt Bonne.

De West-Vlaming wil minstens 127 kilometer zwemmen. “Al kan dat ook meer worden. Alles hangt af van de factoren ter plaatse: het weer, de warmte, de kwallen, … Voor mij is het een groot vraagteken.”

De zwemtocht zal ongeveer tussen de 50 en 72 uur duren. Woensdag 30 augustus om 11 uur Belgische tijd springt Matthieu de Griekse zee in. Op 2 september komt hij vermoedelijk terug op het vasteland. Zijn recordpoging is te volgen via de sociale media van Matthieu en via de tracker: matthieubonne.legendstracking.com.