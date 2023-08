Zij nemen wel deel aan het debat: Tim Scott (senator South Carolina), Ron DeSantis (gouverneur Florida), Nikki Haley (voormalig gouverneur South Carolina), Vivek Ramaswamy (ondernemer), Chris Christie (voormalig gouverneur New Jersey), Mike Pence (voormalig vicepresident), Doug Burgum (gouverneur North Dakota) en Asa Hutchinson (voormalig gouverneur Arkansas). — © AP

Donald Trump ligt zo ver voor in de peilingen dat hij het niet nodig vindt om vanavond deel te nemen aan het eerste televisiedebat tussen de Republikeinse presidentskandidaten. Vraag is of hij ongelijk heeft: kan iemand hem nog wat maken?