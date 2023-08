Wouter Vrancken weet wat Genk te doen staat tegen Demirspor: “Voetbal draait om doelpunten, we moeten meer scoren”

Racing Genk krijgt in de play-offs van de Conference League een derde en laatste kans om Europa in te gaan. Daarvoor nemen de Limburgers het op tegen het Turkse Adana Demirspor. “Hopelijk kunnen we het deze keer wel afmaken”, blikte Wouter Vrancken vooruit.

“Offensief zijn we heel sterk. Alle statistieken bevestigen dat. En toch scoren we te weinig. Doelpunten maken, is een automatisme. Je kan daar op trainen en dat doen we ook. Nu moet het er in de matchen nog uitkomen. Hopelijk morgen al, maar je kan zoiets niet forceren.”

In de tweede voorronde van de Champions League ging het in een strafschoppenreeks mis tegen Servette Genève, in de derde voorronde van de Europa League betekende een doelpunt van Olympiakos Piraeus in de blessuretijd van de terugwedstrijd het einde. Adana Demirspor, vorig jaar vierde in de Süper Lig, is evenmin een hapklare brok.

“Het is een heel goede ploeg, met veel individueel talent en heel wat ervaring,” beseft Vrancken. “Niet voor niets zijn ze zo hoog geëindigd in een sterke Turkse competitie, boven heel wat topclubs. Net als Olympiakos is het een voetballende ploeg, die speelt op balbezit. Ze zijn misschien nog wat snediger dan Olympiakos, sneller in de omschakeling. Aangezien we twee voetballende ploegen zijn, kan het een mooi duel worden. Ik hoop wel op een goede uitgangspositie, maar dat komt niet op bestelling. Het zou weinig respectvol zijn om nu te gaan beweren dat we met twee goals verschil gaan winnen. Het belangrijkste is dat we er voor blijven gaan, als we voelen dat er meer inzit.”

Zonder Trésor en Paintsil

Mike Trésor heeft nog wat last aan de quadriceps en zit niet in de kern. “Hij heeft wel voluit meegetraind, maar voelt zich nog niet honderd procent. Hij is niet klaar om te spelen.” Joseph Paintsil is geschorst na zijn rode kaart tegen Olympiakos. “Hij is heel berouwvol over die actie. Hij toont zich nederig en werkt hard voor het team. Tegen Charleroi heeft hij veel goede dingen laten zien. Scoren lukte niet, maar hij bleef pushen en proberen. Om hun afwezigheid tegen Demirspor op te vangen, hebben we genoeg kwaliteit in de kern. Misschien krijgen wat jongeren de kans om zich te bewijzen.”

“Demirspor is zeker een goede ploeg, met bekende spelers”, beaamt verdediger Joris Kayembe. “Ze zijn misschien wel van hetzelfde niveau als Servette en Olympiakos, maar in Europa zijn alle tegenstanders goed. Dat is eigen aan Europees voetbal. Die Europese uitschakelingen geven natuurlijk een wrang gevoel. We speelden goed, maar misten wat efficiëntie en kregen telkens het deksel op de neus. We gaan er alles aan doen om het nu wel af te maken. De sfeer en het vertrouwen in de ploeg is goed, maar we beseffen wel dat we matchen moeten gaan winnen.”