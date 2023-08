De laatste aflevering van onze zomerpodcast Verhalen van op Spoed is een dringende oproep. Van de 112 zelf. Want werken in de zorg is een knelpuntberoep, en dat maakt host Stef Vanlee ongerust. Hij zoekt antwoorden bij Warda en Mauro, die aan het begin staan van hun carrière. “Ik wilde altijd al dokter worden. Maar als ik naar anderen had geluisterd, had ik hier niet gestaan.”