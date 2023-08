Waarom AA Gent voorlopig in de ‘KAA Gent Arena’ speelt en niet meer in de ‘Ghelamco Arena’

‘Ghelamco Arena’. Het hangt nog op de gevel van het stadion van KAA Gent, het staat nog op wegwijzers en in uw GPS, maar hoe lang nog? Het contract met Ghelamco liep eind juni af en er lopen onderhandelingen met verschillende geïnteresseerde partijen. In afwachting van witte rook hanteert de club ook de naam ‘KAA Gent Arena’.

Attente KAA Gent-fans hebben het ongetwijfeld al opgemerkt. Hoewel er op de gevel van de thuishaven van de Buffalo’s nog steeds in grote letters ‘Ghelamco Arena’ prijkt, hanteert het Gentse social media team van de club niet langer die benaming. De voorbije weken werden er nog verschillende versies gehanteerd maar in principe zal men nu tot nader order consequent spreken over de ‘KAA Gent Arena’.

In het verleden werd het Gentse stadion trouwens al steevast herdoopt in ‘KAA Gent Stadium’ wanneer de Buffalo’s Europese thuisduels afwerkten. Sinds de eerste competitiewedstrijd voor eigen publiek tegen KV Kortrijk wordt er nu ook in de officiële clubcommunicatie niet meer gesproken over de Ghelamco Arena. Het contract over de naam van het stadion werd in 2013 officieel en liep eind juni af. Voorlopig is er nog geen akkoord met een (nieuwe) naamsponsor.

Sam Baro

“De onderhandeling lopen nog steeds”, klinkt het unisono bij de Buffalo’s die vorige maand ook een nieuwe eigenaar kregen. Sam Baro kiest ondertussen nog steeds bewust voor een discrete aanpak en het valt zeker niet uit te sluiten dat ‘de KAA Gent Arena’ binnenkort de naam van één van de bedrijven uit zijn netwerk draagt.

Wat het zeker niet wordt, is de ‘Baloise Arena’. De verzekeraar onderzocht het dossier maar gaf er uiteindelijk de voorkeur aan om VDK Bank op te volgen als hoofdsponsor van de Buffalo’s. En Ghelamco? De bouwonderneming van Paul Gheysens lijkt geen haast te hebben.

KAA Gent Arena

De unieke locatie van het stadion, aan het kruispunt van twee belangrijke snelwegen en langs de Gentse buitenring, zorgt ervoor dat de Buffalo’s een uitstekende onderhandelingspositie hebben. Enkel door de afronding van de overnamegesprekken werd het stadiondossier logischerwijze even ‘on hold’ gezet.

Nu het stof na de overname stilaan is gaan liggen, komen de gesprekken omtrent de stadionnaam opnieuw volop op gang. Toch wil niemand zich vastpinnen op een concrete deadline. Hierdoor treffen de Buffalo’s donderdagavond Apoel Nicosia dus in de ‘KAA Gent Arena’ waarbij ze een goede uitgangspositie willen veroveren om uiteindelijk volgende week in Cyprus een ticket te bemachtigen voor de groepsfase van de Conference League.