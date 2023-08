Minstens twee burgers gedood bij Russische bombardementen in noordwesten van Syrië

Archiefbeeld: leden van HTS. Idlib is deels in handen van de rebellen en Rusland heeft de aanvallen er opgevoerd. — © AFP

De bombardementen vonden plaats bij Ein Shib, in het westen van de stad Idlib, meldt een correspondent van het Franse persagentschap AFP. Een vrijwilliger van de hulporganisatie Witte Helmen meldt dat twee mannen gedood werden en vijf andere burgers, onder wie een vrouw en twee kinderen, gewond raakten.

Rusland, de belangrijkste bondgenoot van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, voert sinds 2015 militaire operaties uit in Syrië. De laatste weken heeft Rusland de aanvallen opgevoerd in de regio van Idlib, het laatste grote bolwerk van de rebellen in het noordoosten van Syrië, dat deels in handen is van Hayat Tahrir al-Sham (HTS), een afsplitsing van de vroegere lokale afdeling van al-Qaeda.

Volgens het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Syrische Observatorium voor de Mensenrechten heeft Rusland “militaire basissen van HTS” geviseerd, waarbij twee doden vielen. Andere Russische bombardementen in de nacht van dinsdag op woensdag waren gericht op de stad Ariha, in het zuiden van Idlib.

Ook doden op rebellenbasis

HTS controleert een groot deel van de provincie Idlib, waar drie miljoen mensen wonen van wie de helft ontheemden, en delen van de naburige provincies Aleppo, Hama en Latakia. De groep voert geregeld dodelijke aanvallen uit tegen het Syrische leger en pro-regeringstroepen.

Volgens het Mensenrechtenobservatorium vonden enkele uren voor de aanvallen van dinsdagavond ook Russische bombardementen plaats tegen een rebellenbasis in het noorden van Idlib. Daarbij zouden drie leden van HTS gedood zijn, en zeven strijders en vijf burgers gewond zijn geraakt.