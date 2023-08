Poetin herhaalt kritiek op Westen tijdens Brics-top: “Tegengewicht nodig voor wereldwijde dominantie van Verenigde Staten”

In een toespraak, die via videoverbinding werd uitgezonden tijdens de bijeenkomst in Johannesburg, nodigde Poetin de vertegenwoordigers van de andere lidstaten uit om in oktober 2024 naar de Russische stad Kazan te komen. De specifieke datum moet via diplomatieke kanalen worden overeengekomen.

Poetin verdedigde ook zijn militaire optreden in buurland Oekraïne. Volgens hem is de oorlog ontketend door het Westen en diens volgelingen, en gericht tegen de pro-Russische bevolking in de Oost-Oekraïense regio Donbas. De Russische leider prees de Brics verder als tegengewicht voor de “wereldwijde dominantie van de Verenigde Staten”. Poetin heeft de steun van de Brics-landen, die de oorlog in Oekraïne niet veroordelen, hard nodig, gezien de westerse sancties die zijn land treffen.

Open voor uitbreiding

De andere leden van de Brics-top focusten dan weer vooral op de expansie van het bondgenootschap. “We staan ​​op het punt de Brics-familie uit te breiden”, zei de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa bij aanvang. De Chinese president Xi Jinping pleitte dan weer voor een versneld proces om kandidaat-leden toe te laten.

India, een Brics-land dat op zijn hoede is voor de ambities van China, had zich bij opening van de top dinsdag niet uitgesproken over een mogelijke uitbreiding, maar verklaarde woensdag de expansieplannen te steunen. “India staat volledig achter de uitbreiding van het Brics-lidmaatschap en kijkt ernaar uit om richting consensus te gaan”, zei premier Narendra Modi.

Ongeveer veertig landen verspreid over de hele wereld hebben intussen gevraagd om lid te worden of hebben de wens geuit om lid te worden van de ‘club van vijf’. De Brics zijn goed voor een kwart van de wereldeconomie en bijna een vijfde van de wereldhandel. Cuba, Nigeria en Iran behoren tot de kandidaten.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of het blok voor het einde van de top nieuwe leden zal kiezen. Er moet alleszins nog een consensus worden gevonden over de voorwaarden waaraan kandidaat-leden moeten voldoen.

De Verenigde Staten zeiden dinsdagavond dat zij de Brics niet als toekomstige “geopolitieke rivalen” zien. De VS willen naar eigen zeggen zijn “sterke betrekkingen” met Brazilië, India en Zuid-Afrika onderhouden terwijl het zijn relatie met China zal “onderhouden” en zich zal blijven verzetten tegen de Russische invasie.